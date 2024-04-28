У Росії заарештували ще одного підозрюваного до теракту у "Крокус Сіті Хол"

Розслідування теракту в Росії триває.
Басманний суд Москви заарештував до 22 травня 12-го підозрюваного у справі про теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл".
Про це пише російське "Радіо Свобода" з посиланням на рос"ЗМІ".
Заарештований – 21-річний Джумохон Курбонов, уродженець та громадянин Таджикистану. У Москві він жив у хостелі.
За версією слідства, Курбонов забезпечував обвинувачених у теракті засобами зв'язку та грошима для оплати рахунків. Інших подробиць про його причетність до теракту у "Крокусі" немає.
Курбонова затримали 11 квітня. Спочатку його заарештували на 15 діб за адміністративною статтею про дрібне хуліганство.
Нагадаємо, за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою може стояти чи то ІДІЛ, чи інша подібна організація.
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