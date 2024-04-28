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У Росії заарештували ще одного підозрюваного до теракту у "Крокус Сіті Хол"

У Росії заарештували ще одного підозрюваного до теракту у "Крокус Сіті Хол"

Концертний зал "Крокус Сіті Хол" у російському Підмосков'ї, де стався теракт / Фото: Associated Press

Розслідування теракту в Росії триває.

Басманний суд Москви заарештував до 22 травня 12-го підозрюваного у справі про теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл".

Про це пише російське "Радіо Свобода" з посиланням на рос"ЗМІ". 

Заарештований – 21-річний Джумохон Курбонов, уродженець та громадянин Таджикистану. У Москві він жив у хостелі.

За версією слідства, Курбонов забезпечував обвинувачених у теракті засобами зв'язку та грошима для оплати рахунків. Інших подробиць про його причетність до теракту у "Крокусі" немає.

Курбонова затримали 11 квітня. Спочатку його заарештували на 15 діб за адміністративною статтею про дрібне хуліганство. 

Нагадаємо, за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою може стояти чи то ІДІЛ, чи інша подібна організація. 

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