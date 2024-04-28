В Крыму была объявлена ракетная опасность

В ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя раздались взрывы.

Об этом говорилось в местных пабликах.

Также в Крыму после отмены ракетной опасности жители Джанкоя и Евпатории слышали взрывы. Ракетную опасность оккупанты снова объявили по всему полуострову.

По предварительной информации, сработала российская "система ПВО".

Ранее говорилось, что движение автотранспорта незаконно возведенной временной конструкцией "Крымский мост" снова перекрыто.

Между тем, россияне сообщают, что "враг пытается атаковать объекты на полуострове". Мол, сообщается о "сбитых целях" в районе Черноморска.

Напомним, россияне не могут усилить свои ПВО в Крыму на фоне передачи Украине ракет ATACMS. В настоящее время речь идет о восстановлении утраченной мощности.

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