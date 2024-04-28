Спадний Місяць 25 квітня – 7 травня 2024 року: що варто зробити

Протягом 25 квітня – 7 травня 2024 року на землям чекає спадний Місяць.

Спадний місяць - це період у місячному циклі, коли Місяць находиться в останній чверті свого зменшення перед молодиком. З езотеричного погляду, цей період часто розглядається як час для внутрішнього спрощення, підготовки до нового початку і відпускання зайвого. Ось деякі рекомендації щодо того, що можна робити під час спадного Місяця з погляду езотерики:

Медитація та рефлексія: Спадний Місяць - ідеальний час для того, щоб зануритися у медитацію або самопізнання. Відволікайтеся від зовнішніх впливів, зосередьтеся на своїх думках, емоціях і цілях. Розміщення і цілеспрямованість: використовуйте цей час, щоб визначити свої пріоритети та плани на майбутнє. Спадний Місяць може допомогти вам позбутися зайвих справ або позбавитися від того, що заважає вам досягти успіху. Очищення і розслаблення: проведіть час на очищення свого середовища та енергетичного поля. Можна зайнятися прибиранням дому, розміщенням кристалів або проведенням ритуалів очищення. Творчість і самовираження: спадний Місяць також може надихати на творчість і самовираження. Спробуйте виконати творчі завдання, написати вірші, намалювати або створити щось нове. Цілительство і здоров'я: використовуйте цей час для того, щоб звернутися до свого фізичного та емоційного здоров'я. Приділіть увагу своїм потребам і забезпечте собі достатньо часу для відпочинку і відновлення. Підготовка до нового циклу: важливо також підготуватися до нового місячного циклу, який починається з Нового Місяця. Визначте свої цілі та наміри на майбутнє і встановіть з ними зв'язок під час спадного Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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