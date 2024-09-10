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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 10 вересня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що. Ворожі безпілотники прямують з Полтавської області до Дніпропетровської.

Також ворожі БпЛА зафіксовані у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині збили "Шахед".

Крім того, ми раніше інформували, що Україна виробляє інноваційні БПЛА та ракети, яких не мають країни НАТО.

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