Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 10 вересня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що. Ворожі безпілотники прямують з Полтавської області до Дніпропетровської.
Також ворожі БпЛА зафіксовані у Чернігівській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині збили "Шахед".
Крім того, ми раніше інформували, що Україна виробляє інноваційні БПЛА та ракети, яких не мають країни НАТО.
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