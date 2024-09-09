Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів та ракет збила ППО

Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.
У ніч проти 9 вересня Росія атакувала Україні ударними дронами "Шахед" та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Сили ППО збили дві ракети та шість БПЛА.
Про це інформують Повітряні сили України.
"У ніч на 9 вересня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. – рф. та окупованої Донеччини та 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Курськ – рф)", - сказано у повідомленні.
За даними ПС, в результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed". Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, вночі 9 вересня у Києві було чутно вибухи. Працювали сили ППО.
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