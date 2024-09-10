В российском Брянске раздаются взрывы (видео)

В российском городе Брянск в ночь на 10 сентября прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что над городом и областью зафиксировано большое количество беспилотников.

Местный губернатор Александр Богомаз заявляет об "отражении попытки массированной атаки с применением БПЛА" по территории региона.

Местные телеграмм-каналы пишут, что большое количество беспилотников пролетели по Брянщине и направляются в другие регионы страны-агрессоры.

Также в сети опубликовали видео взрывы.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали пороховой завод и нефтебазу в Брянской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что БПЛА атаковал нефтебазу в Брянской области.

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