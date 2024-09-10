Парламент Румынии хочет разрешить военным сбивать российские беспилотники

В румынском парламенте планируют рассмотреть законопроект, согласно которому армии страны будет предоставлено разрешение сбивать вражеские беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

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Об этом информирует Reuters.

После нарушения воздушного пространства российским беспилотником парламентарии Румынии хотят пересмотреть законодательство страны. Парламентарии могут предоставить армию право сбивать вражеские беспилотники, нарушившие государственную границу, даже в мирное время.

Агентство сообщает, что соответствующий законопроект румынцы парламента планируют рассмотреть уже на следующей сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что российские БПЛА залетели на территорию Румынии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Румынии ищут места, где мог упасть российский дрон.

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