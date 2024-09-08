Российские БпЛА залетели на территорию Румынии

Российские БПЛА на территории Румынии зафиксированы в районе Сабангии.

Группарусских беспилотников типа Shahed в ночь на 8 сентября нарушила воздушное пространство Румынии.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии", — сообщили в воздушных силах.

Мониторинговые каналы сообщают, что Румыния подняла в небо истребители F-16 для сбивания залетевших на территорию страны российских беспилотников типа Shahed.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусский диктатор Лукашенко приказал сбивать "Шахеды" на своей территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сикорский рассказал, когда Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной.

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