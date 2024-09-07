Ночью РФ ударила по Украине дронами: сколько "Шахедов" сбило ПВО

Несколько дронов полетели в РФ, Беларусь и оккупированную Луганскую область.

Ночью на 7 сентября армия России атаковала беспилотниками Shahed. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 дронов. Силы ПВО уничтожили 58 ударных БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что БПЛА россияне запускали из российского Курска и Ейска, а также Чауды в аннексированном Крыму.

"Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях", — подчеркнули в ПС.

Кроме того, шесть российских беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Белоруссии и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины. Вероятно, эти дроны упали под влиянием средств РЕБ.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В частности, несколько групп дронов фиксировали в северной, западной и частях Черниговщины. Курс беспилотников был преимущественно западный.

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