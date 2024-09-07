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Вночі РФ вдарила по Україні дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

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Вночі РФ вдарила по Україні дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

ППО. / Фото: Associated Press

Кілька дронів полетіли до РФ, Білорусі та окупованої Луганської області.

Вночі проти 7 вересня армія Росії атакувала безпілотниками Shahed. Загалом було виявлено та здійснено супровід 67 дронів. Сили ППО знищили 58 ударних БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що БпЛА росіяни запускали з російського  Курська і Єйська, а також Чауди в анексованому Криму.

"Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях", - наголосили у ПС.

Крім того, шість російських безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України. Ймовірно, ці дрони упали під впливом засобів РЕБ.

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