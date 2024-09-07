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Хмиз на кефірі: класичний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
243 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
140
Час на прочитання
1 хв
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Хмиз на кефірі: класичний рецепт

Хворост на кефірі / Фото: Credits

Приготуйте улюблені ласощі за рецептом наших мам і бабусь, який знайомий вам від дитинства. Буквально зі склянки кефіру за пів години у вас буде ціла гора смаколиків.

Для тіста знадобляться теплий кефір, борошно, цукор, сода та сіль. Хмиз виходить м'яким і пишним.

Інгредієнти

кефір
300 мл
борошно
3 скл.
яйця курячі
2 шт.
цукор
2 ст. л.
сода
1 ч. л.
ванільний цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
олія
цукрова пудра
  1. У кефір додайте соду і перемішайте.
  2. Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль збийте віничком. З'єднайте з кефіною масою і перемішайте. Додайте частинами просіяне борошно і замісіть тісто.
  3. Викладіть тісто на поверхню, присипану борошном. Розкатайте його в пласт завтовшки приблизно п'ять міліметрів. Наріжте тісто на смужки, потім ромбики. Зробіть надріз посередині ромба і один кінець заготовки виверніть через отвір.
  4. Обсмажте хмиз на розігрітій сковороді, з великою кількістю олії з двох боків до золотистого кольору. Викладіть на паперові серветки, потім посипте цукровою пудрою.

Поради:

Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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