Хмиз на кефірі: класичний рецепт

Приготуйте улюблені ласощі за рецептом наших мам і бабусь, який знайомий вам від дитинства. Буквально зі склянки кефіру за пів години у вас буде ціла гора смаколиків.
Для тіста знадобляться теплий кефір, борошно, цукор, сода та сіль. Хмиз виходить м'яким і пишним.
Інгредієнти
- кефір
- 300 мл
- борошно
- 3 скл.
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- сода
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- олія
- цукрова пудра
- У кефір додайте соду і перемішайте.
- Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль збийте віничком. З'єднайте з кефіною масою і перемішайте. Додайте частинами просіяне борошно і замісіть тісто.
- Викладіть тісто на поверхню, присипану борошном. Розкатайте його в пласт завтовшки приблизно п'ять міліметрів. Наріжте тісто на смужки, потім ромбики. Зробіть надріз посередині ромба і один кінець заготовки виверніть через отвір.
- Обсмажте хмиз на розігрітій сковороді, з великою кількістю олії з двох боків до золотистого кольору. Викладіть на паперові серветки, потім посипте цукровою пудрою.
Поради:
Кефір використовуйте будь-якої жирності.
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