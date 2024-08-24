Рецепт печива з яблуками

Ідеальна солодка випічка, з якою не потрібно довго возитися. Рецепт дуже простий, з ним впорається навіть кулінар-початківець.
Печиво виходить м'яким, із ніжними шматочками яблук. Ця страва сподобається і дорослим, і дітям.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- цукор
- 5 ст. л.
- яблука
- 2 шт.
- масло вершкове
- 60 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- цукрова пудра
- кориця
- У миску викладіть м'яке вершкове масло та цукор. Все добре перетріть лопаткою до однорідного стану. Додайте яйце, сіль, просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте.
- Яблука очистіть від шкірки, серцевини та наріжте на середні кубики. Додайте в тісто і ще раз добре перемішайте.
- На деко, застелене пергаментом, викладайте тісто по одній столовій ложкою на невеликій відстані одне від одного.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
- З'єднайте цукрову пудру та корицю. Перемішайте та посипте готове печиво.
Поради:
Корицю у печиві використовуйте за бажанням.
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