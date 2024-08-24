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Рецепт печива з яблуками

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
159
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт печива з яблуками

Печиво з яблуками / Фото: Credits

Ідеальна солодка випічка, з якою не потрібно довго возитися. Рецепт дуже простий, з ним впорається навіть кулінар-початківець.

Печиво виходить м'яким, із ніжними шматочками яблук. Ця страва сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти

борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
1 шт.
цукор
5 ст. л.
яблука
2 шт.
масло вершкове
60 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
цукрова пудра
кориця
  1. У миску викладіть м'яке вершкове масло та цукор. Все добре перетріть лопаткою до однорідного стану. Додайте яйце, сіль, просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте.
  2. Яблука очистіть від шкірки, серцевини та наріжте на середні кубики. Додайте в тісто і ще раз добре перемішайте.
  3. На деко, застелене пергаментом, викладайте тісто по одній столовій ложкою на невеликій відстані одне від одного.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
  5. З'єднайте цукрову пудру та корицю. Перемішайте та посипте готове печиво.

Поради:

Корицю у печиві використовуйте за бажанням.

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