Рецепт печенья с яблоками

Идеальная сладкая выпечка, с которой не нужно долго возиться. Рецепт очень простой, с которым справится даже начинающий кулинар.
Печенье получается мягким, с нежными кусочками яблок. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 150 гр.
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 5 ст. л.
- яблоки
- 2 шт.
- масло сливочное
- 60 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- сахарная пудра
- корица
- В миску выложите мягкое сливочное масло и сахар. Все хорошо перетрите лопаткой до однородного состояния. Добавьте яйцо, соль, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте.
- Яблоки очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте на средние кубики. Добавьте в тесто и еще раз хорошо перемешайте.
- На противень, застеленный пергаментом, выкладывайте тесто по одной столовой ложкой на небольшом расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
- Соедините сахарную пудру и корицу. Перемешайте и посыпьте готовое печенье.
Советы:
- Корицу в печенье используйте по желанию.
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