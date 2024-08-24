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Рецепт печенья с яблоками

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт печенья с яблоками

Печенье с яблоками / Фото: Credits

Идеальная сладкая выпечка, с которой не нужно долго возиться. Рецепт очень простой, с которым справится даже начинающий кулинар.

Печенье получается мягким, с нежными кусочками яблок. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

мука пшеничная
150 гр.
яйца куриные
1 шт.
сахар
5 ст. л.
яблоки
2 шт.
масло сливочное
60 г
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
сахарная пудра
корица
  1. В миску выложите мягкое сливочное масло и сахар. Все хорошо перетрите лопаткой до однородного состояния. Добавьте яйцо, соль, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте.
  2. Яблоки очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте на средние кубики. Добавьте в тесто и еще раз хорошо перемешайте.
  3. На противень, застеленный пергаментом, выкладывайте тесто по одной столовой ложкой на небольшом расстоянии друг от друга.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. 
  5. Соедините сахарную пудру и корицу. Перемешайте и посыпьте готовое печенье.

Советы:

  • Корицу в печенье используйте по желанию.

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