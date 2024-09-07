Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: подробиці

Інформації про руйнування немає.

У суботу, 7 вересня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші Сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу Shahed. Місця падіння уламків встановлюються", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Як повідомлялося, вночі у Києві працювала ППО. У столиці уламки дронів впали на житловий будинок та дитячий садок в Печерському районі.

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