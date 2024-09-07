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Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1270 окупантів за добу

Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1270 окупантів за добу

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на ранок 7 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 623 990 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1270 військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 623 990 (+1270) осіб ліквідовано
  • танків - 8632 (+1) 
  • бойових броньованих машин - 16 878 
  • артилерійських систем - 17 774 (+29) 
  • РСЗВ - 1178 
  • засоби ППО - 942 (+1) 
  • літаків - 368 
  • гелікоптерів - 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 784 (+52) 
  • крилатих ракет - 2588 (+1) 
  • кораблів/катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 171 (+55) 
  • спеціальної техніки - 3037 

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.

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