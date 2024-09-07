Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1270 окупантів за добу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на ранок 7 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 623 990 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1270 військових.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 623 990 (+1270) осіб ліквідовано
- танків - 8632 (+1)
- бойових броньованих машин - 16 878
- артилерійських систем - 17 774 (+29)
- РСЗВ - 1178
- засоби ППО - 942 (+1)
- літаків - 368
- гелікоптерів - 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 784 (+52)
- крилатих ракет - 2588 (+1)
- кораблів/катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 171 (+55)
- спеціальної техніки - 3037
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.
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