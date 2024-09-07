Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1270 окупантів за добу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на ранок 7 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 623 990 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1270 військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.09.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 623 990 (+1270) осіб ліквідовано

танків - 8632 (+1)

бойових броньованих машин - 16 878

артилерійських систем - 17 774 (+29)

РСЗВ - 1178

засоби ППО - 942 (+1)

літаків - 368

гелікоптерів - 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 784 (+52)

крилатих ракет - 2588 (+1)

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 24 171 (+55)

спеціальної техніки - 3037

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.

Росіяни втратили ще один літак