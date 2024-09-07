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Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

Взрыв. / Фото: Associated Press

Информации о разрушении нет.

В субботу, 7 сентября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши Силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа Shahed. Места падения обломков устанавливаются", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в настоящее время обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало.

Как сообщалось, ночью в Киеве работала ПВО. В столице обломки дронов упали на жилой дом и детский сад в Печерском районе.

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