Російські БпЛА залетіли на територію Румунії

Російські БпЛА на території Румунії зафіксовані в районі Сабангії.

Група російських безпілотників типу Shahed в ніч проти 8 вересня порушила повітряний простір Румунії.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - повідомили у Повітряних силах.

Моніторингові канали повідомляють, що Румунія підняла у небо винищувачі F-16 для збиття російських безпілотників типу Shahed, які залетіли на територію країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруський диктатор Лукашенко наказав збивати "Шахеди" на своїй території.

Крім того, ми раніше інформували, що Сікорський розповів, коли Польща буде збивати російські ракети над Україною.

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