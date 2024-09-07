Ворожий дрон цілив у будівлю Верховної Ради (фото)

Сьогодн вночі, під час нічної атаки по Києву, російський безпілотник цілив у будівлю Верховної Ради.

Про це йдеться у повідомленні ВР.

"Після нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України", - зазначено у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня українська ППО збила 58 із 67 російських дронів "Shahed".

Інші 6 безпілотників вийшли з підконтрольного Україні повітряного простору — полетіли в напрямку Росії, Білорусі й тимчасово окупованої Луганщини. Ще три дрони, імовірно, впали під впливом засобів РЕБ.

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

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