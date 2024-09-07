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У Дніпрі чутно звуки вибухів

У Дніпрі чутно звуки вибухів

Вибух. / Фото: Associated Press

ПС попереджали про БпЛА.

Зранку суботи, 7 вересня, у Дніпрі було чутно звук вибуху. В області оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Тривога у Дніпропетровській області триває від 08:31. ПС попереджали про ворожий ударний БпЛА в східній частині регіону, курс якого був на захід. Тим часом моніторингові чати пишуть про роботу сили ППО. 

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила по Україні дронами. Було виявлено та здійснено супровід 67 "Шахедів". Сили ППО знищили 58 ударних БпЛА.

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