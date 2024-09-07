В Днепре слышны звуки взрывов

Утром субботы, 7 сентября, в Днепре был слышен звук взрыва. В области объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Тревога в Днепропетровской области продолжается с 08:31. ПС предупреждали о вражеском ударном БПЛА в восточной части региона, курс которого был на запад. Тем временем мониторинговые чаты пишут о работе силы ПВО.

Как сообщалось, ночью РФ ударила по Украине дронами. Было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 58 ударных БПЛА.

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