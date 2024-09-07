В Днепре слышны звуки взрывов

ПС предупреждали о БПЛА.
Утром субботы, 7 сентября, в Днепре был слышен звук взрыва. В области объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.
"В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Тревога в Днепропетровской области продолжается с 08:31. ПС предупреждали о вражеском ударном БПЛА в восточной части региона, курс которого был на запад. Тем временем мониторинговые чаты пишут о работе силы ПВО.
Как сообщалось, ночью РФ ударила по Украине дронами. Было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 58 ударных БПЛА.