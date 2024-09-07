Навіть на своїй території агресор не може сховатися – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерва оборони Кирило Буданов привітав співробітників та співробітниців воєнної розвідки України.

Про це він написав у Мережі.

Керівник ГУР наголосив, що сьогодні ми пишемо нові сторінки історії воєнної розвідки – героїчні, драматичні й трагічні.

Далі публікуємо текст з привітанням.

"Хто присвятив себе професії розвідника – свідомо йде на самопожертву заради України, адже інформація, добута та надана в потрібний час, може мати історичне значення для держави й бути вирішальним фактором у війні.

Отримавши інноваційний досвід ведення розвідувальної діяльності, ми знаємо всі наміри й плани кремля, бачимо кожну точку концентрації ворожих військ, усі райони запуску ракет і зльоту бойових літаків. Навіть на своїй території агресор не може сховатися – війна поступово повертається на росію.

Високо ціную зусилля та внесок кожного й кожної у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави. Де б нам не довелося виконувати свою місію – напрямок руху один, незмінний – Перемога!

Пишаюся здобутками наших спеціальних бойових підрозділів, без яких не обходиться жоден гарячий напрямок. У непередбачуваних умовах на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога ви дієте сміливо та рішуче, виконуючи надскладні спеціальні завдання.

Вічна пам’ять бойовим побратимам, які повернулися на щиті. Шана всім, хто зі щитом!

Упевнений – разом ми вистоїмо й переможемо! Vi vista vis – сила перемагається силою!.

Нагадаємо, раніше Буданов розповів деталі знищення літаків на російських аеродромах.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.