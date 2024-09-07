Навіть на своїй території агресор не може сховатись – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов поздравил сотрудников и сотрудниц военной разведки Украины.

Об этом он написал в Сети.

Руководитель ГУР подчеркнул, что сегодня мы пишем новые страницы истории военной разведки – героические, драматические и трагические.

Далее публикуем текст с приветствием.

"Кто посвятил себя профессии разведчика – сознательно идет на самопожертвование ради Украины, ведь информация, добытая и предоставленная в нужное время, может иметь историческое значение для государства и быть решающим фактором в войне".

Получив инновационный опыт ведения разведывательной деятельности, мы знаем все намерения и планы кремля, мы видим каждую точку концентрации вражеских войск, все районы запуска ракет и взлета боевых самолетов. Даже на своей территории агрессор не может укрыться – война постепенно возвращается в Россию.

Высоко ценю усилия и вклад каждого в защиту национальных интересов и обеспечения безопасности и обороны государства. Где бы нам ни пришлось выполнять свою миссию – направление движения одно, неизменное – Победа!

Горжусь достижениями наших специальных боевых подразделений, без которых не обходится ни одно горячее направление. В непредсказуемых условиях на линии столкновения и в глубоком тылу врага вы действуете смело и решительно, выполняя сверхсложные специальные задачи.

Вечная память вернувшимся на щите боевым собратьям. Почет всем, кто со щитом!

Уверен – вместе мы выстоим и победим! Vi vista vis – сила побеждается силой!

Напомним, ранее Буданов рассказал о деталях уничтожения самолетов на российских аэродромах.

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