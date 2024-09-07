Вражеский дрон целил в здание Верховной Рады (фото)

Сегодня ночью, во время ночной атаки по Киеву, российский беспилотник целил в здание Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении ВР.

"После ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной Рады Украины", — отмечено в ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 сентября украинская ПВО сбила 58 из 67 российских дронов "Shahed".

Остальные 6 беспилотников вышли из подконтрольного Украине воздушного пространства — полетели в направлении России, Белоруссии и временно оккупированной Луганщины. Еще три дрона, скорее всего, упали под влиянием средств РЭБ.

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

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