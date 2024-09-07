Продолжаются ожесточенные бои: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении продолжались шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении произошло 27 боестолкновений, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 17 раз неподалеку от Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шли восемь боев в районах Григоровки, Часов Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 49 вражеских штурмовых действий.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 46 атак противника у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времивском направлении враг девять раз наступал в сторону Водяного и Старомайорска.

На Ореховском направлении российские войска совершили один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, девять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении ситуация без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили танк, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету и 55 автомобилей.