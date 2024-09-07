Тривають запеклі бої: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.

На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, дев’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку ситуація без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 55 автомобілів.