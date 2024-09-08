Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України - Bloomberg

Цей процес вимагатиме фінансової та інституційної реформи.

Португалія проводить активну роботу з лобіювання вступу України до Євросоюзу і хоче, щоб блок якнайшвидше почав готуватись до цього.

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Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в кулуарах Форуму Амброзетті заявив, що його країна вже готується до вступу України до Євросоюзу.

"Ми дуже залучені в процес розширення, — зазначив він. - Ми повинні підготуватися до того, щоб прийняти Україну в ЄС, коли це стане можливим".

Він зазначив, що цей процес "вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".

Також португальський премʼєр зазначив, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу у війні", закликавши до переговорів з метою мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає перші 4,2 млрд євро від ЄС в рамках програми Ukraine Facility.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський пояснив, як у майбутньому виключити можливість повторної агресії РФ.

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