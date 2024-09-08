Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 8 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотник були зафіксовані у Харківський області.

"Нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що в сторону Чугуєві прямують чотири ворожих БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі до Білорусі залетіло вісім "Шахедів".

Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон цілив у будівлю Верховної Ради.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація