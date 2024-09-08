Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 8 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотник були зафіксовані у Харківський області.
"Нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що в сторону Чугуєві прямують чотири ворожих БпЛА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі до Білорусі залетіло вісім "Шахедів".
Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон цілив у будівлю Верховної Ради.
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