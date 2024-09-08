Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 8 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотник були зафіксовані у Харківський області.

"Нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що в сторону Чугуєві прямують чотири ворожих БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі до Білорусі залетіло вісім "Шахедів".

Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон цілив у будівлю Верховної Ради.

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