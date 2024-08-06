Україна отримає перші 4,2 млрд євро від ЄС в рамках програми Ukraine Facility: названо терміни

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виплату Україні першого регулярного траншу в розмірі 4,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility для підтримки макрофінансової стабільності країни.

Рада Європейського Союзу ухвалила важливе рішення щодо фінансової підтримки України. Україна вже цього місяця отримає 4,2 млрд євро в рамках першого регулярного траншу програми Ukraine Facility.

Про це повідомили на офіційному акаунті головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Спочатку посли ЄС схвалили перший транш в рамках Українського плану. Далі Рада ЄС перейшла до письмової процедури. Після її завершення було ухвалено імплементаційне рішення.

Згідно з повідомленням, ці кошти призначені не лише для підтримки макрофінансової стабільності, але й для забезпечення функціонування державного управління України.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль вже відреагував на відповідне рішення.

"Наша держава отримає додаткові 4,2 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Вдячні за це рішення. Виплати очікуємо пізніше цього місяця. Разом ми відбудовуємо та зміцнюємо Україну!" - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, раніше Європейський суд оголосив про передання Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Читайте також: