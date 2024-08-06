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Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони показали мапу вже відкритих центрів

Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони показали мапу вже відкритих центрів

Центри рекрутингу української армії працюють у 28 містах / Ілюстративне фото / Фото: Олег Синєгубов

Наразі в Україні функціонують вже три десятки центрів рекрутингу у ЗСУ.

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Для підвищення ефективності мобілізаційних заходів, а також щоб надати можливість військовозобов'язаним громадянам проходити службу в обраному підрозділі, Міноборони запустило програму рекрутингу у ЗСУ. Наразі вже відкрито 30 рекрутингових центрів по всій території країни.

Мапу розташування центрів рекрутингу Міністерство оборони України опублікувало на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На початок серпня рекрутингові центри працюють у таких містах:

  • Біла Церква;
  • Бровари;
  • Дніпро (два центри)
  • Запоріжжя;
  • Івано-Франківськ;
  • Кам'янське;
  • Київ;
  • Кременчук;
  • Кривий Ріг;
  • Кропивницький;
  • Лубни;
  • Львів;
  • Миколаїв;
  • Миргород;
  • Мукачево;
  • Новомосковськ;
  • Одеса;
  • Павлоград;
  • Покров;
  • Полтава;
  • Розсошенці;
  • Синельникове;
  • Суми;
  • Ужгород;
  • Харків (два центри);
  • Хмельницький;
  • Чернігів;
  • Шостка.
Міноборони оприлюднило мапу відкритих рекрутингових центрів / © Міністерство оборони України
Міноборони оприлюднило мапу відкритих рекрутингових центрів / Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, в Міноборони вразили кількістю жінок, які звертаються до центрів рекрутингу і хочуть служити в ЗСУ за контрактом

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