Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони показали мапу вже відкритих центрів

Наразі в Україні функціонують вже три десятки центрів рекрутингу у ЗСУ.
В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Для підвищення ефективності мобілізаційних заходів, а також щоб надати можливість військовозобов'язаним громадянам проходити службу в обраному підрозділі, Міноборони запустило програму рекрутингу у ЗСУ. Наразі вже відкрито 30 рекрутингових центрів по всій території країни.
Мапу розташування центрів рекрутингу Міністерство оборони України опублікувало на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
На початок серпня рекрутингові центри працюють у таких містах:
- Біла Церква;
- Бровари;
- Дніпро (два центри)
- Запоріжжя;
- Івано-Франківськ;
- Кам'янське;
- Київ;
- Кременчук;
- Кривий Ріг;
- Кропивницький;
- Лубни;
- Львів;
- Миколаїв;
- Миргород;
- Мукачево;
- Новомосковськ;
- Одеса;
- Павлоград;
- Покров;
- Полтава;
- Розсошенці;
- Синельникове;
- Суми;
- Ужгород;
- Харків (два центри);
- Хмельницький;
- Чернігів;
- Шостка.
Нагадаємо, в Міноборони вразили кількістю жінок, які звертаються до центрів рекрутингу і хочуть служити в ЗСУ за контрактом
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