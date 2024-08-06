Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони показали мапу вже відкритих центрів

Наразі в Україні функціонують вже три десятки центрів рекрутингу у ЗСУ.

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Для підвищення ефективності мобілізаційних заходів, а також щоб надати можливість військовозобов'язаним громадянам проходити службу в обраному підрозділі, Міноборони запустило програму рекрутингу у ЗСУ. Наразі вже відкрито 30 рекрутингових центрів по всій території країни.

Мапу розташування центрів рекрутингу Міністерство оборони України опублікувало на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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На початок серпня рекрутингові центри працюють у таких містах:

Біла Церква;

Бровари;

Дніпро (два центри)

Запоріжжя;

Івано-Франківськ;

Кам'янське;

Київ;

Кременчук;

Кривий Ріг;

Кропивницький;

Лубни;

Львів;

Миколаїв;

Миргород;

Мукачево;

Новомосковськ;

Одеса;

Павлоград;

Покров;

Полтава;

Розсошенці;

Синельникове;

Суми;

Ужгород;

Харків (два центри);

Хмельницький;

Чернігів;

Шостка.

Міноборони оприлюднило мапу відкритих рекрутингових центрів / Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, в Міноборони вразили кількістю жінок, які звертаються до центрів рекрутингу і хочуть служити в ЗСУ за контрактом

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