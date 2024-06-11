Міноборони розширило можливості для рекрутингу до ЗСУ: подробиці

Оборонне відомство запустило сайт "Будь собою" для зручного пошуку вакансій в Силах оборони України.

Відтепер знайти вакансію в Силах оборони України можна й на сайті Міністерства оборони "Будь собою". Функціонал платформи дозволяє обрати війська та спеціальність.

Про це повідомили на Telegram-каналі оборонного відомства.

"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України. Не чекай на зміни – створи їх сам! Будь собою", – йдеться у повідомленні.

У кожній вакансії, розміщеній на сайті, вказано умови проходження служби – мобілізація до кінця дії воєнного стану або служба за контрактом.

Після вибору бажаної посади кандидат попередньо проходитиме співбесіду спершу з рекрутером, потім із представниками обраної військової частини. Після погодження кандидатури на вакансію (отримання рекомендаційного листа від військової частини) кандидат йде в ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення та проходження ВЛК. Після цього він направляється на базову загальну військову підготовку тривалістю один місяць та, за потреби, фахову підготовку. Після підготовки військовослужбовця направляють у частину для несення служби.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров розповів, що в Україні вже відкрито 20 рекрутингових центрів до ЗСУ. За словами міністра, найбільший попит в армії мають посади водіїв, механіків, операторів дронів.

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