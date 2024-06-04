Мобілізація в Україні: в Міноборони назвали перші результати рекрутингу

Рекрутинг до ЗСУ вже показує гарні результати роботи.

Міноборони України активно впроваджує рекрутингову модель мобілізації. За словами уповноваженого представника Міноборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця, до 22 рекрутингових центрів уже звернулося понад 6,6 тисячі осіб.

Про це пише Укрінформ.

Під час презентації проєкту "Техно рекрутинг", який стосується спеціалізованої технічної дорекрутингової підготовки громадян, Бежевець повідомив, що мережа рекрутингових центрів активно розвивається та розростається по всій країні.

За його словами, вже можна говорити, що така модель мобілізації показує гарні результати:

звернень громадян – понад 6600;

погоджено для підбору вакансій – близько 1500 кандидатів;

вже стали військовослужбовцями – майже 150 осіб.

Бежевець додав, що особи, для яких підбираються вакансії, вже сконтактовані з військовими частинами і навчальними центрами.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров назвав професії, які мають найбільший попит в армії. Він наголосив, що охочі служити у Збройних силах України можуть обрати бажану посаду онлайн або безпосередньо прийти до центрів рекрутингу.

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