Мобилизация в Украине: в Минобороны назвали первые результаты рекрутинга

Рекрутинг в ВСУ уже показывает хорошие результаты работы.

Минобороны Украины активно внедряет рекрутинговую модель мобилизации. По словам уполномоченного представителя Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, в 22 рекрутинговых центра уже обратилось более 6,6 тысячи человек.

Об этом пишет Укринформ.

В ходе презентации проекта "Техно рекрутинг", касающегося специализированной технической дорекрутинговой подготовки граждан, Бежевец сообщил, что сеть рекрутинговых центров активно развивается и разрастается по всей стране.

По его словам, уже можно говорить, что такая модель мобилизации показывает хорошие результаты:

обращений граждан – более 6600;

согласовано для подбора вакансий – около 1500 кандидатов;

уже стали военнослужащими – около 150 человек.

Бежевец добавил, что лица, для которых подбираются вакансии, уже сконтактированы с воинскими частями и учебными центрами.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал профессии, пользующиеся наибольшим спросом в армии. Он подчеркнул, что желающие служить в Вооруженных силах Украины могут выбрать желаемую должность онлайн или напрямую прийти в центры рекрутинга.

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