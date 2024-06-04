Мобилизация в Украине: в Минобороны назвали первые результаты рекрутинга

Рекрутинг в ВСУ уже показывает хорошие результаты работы.
Минобороны Украины активно внедряет рекрутинговую модель мобилизации. По словам уполномоченного представителя Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, в 22 рекрутинговых центра уже обратилось более 6,6 тысячи человек.
Об этом пишет Укринформ.
В ходе презентации проекта "Техно рекрутинг", касающегося специализированной технической дорекрутинговой подготовки граждан, Бежевец сообщил, что сеть рекрутинговых центров активно развивается и разрастается по всей стране.
По его словам, уже можно говорить, что такая модель мобилизации показывает хорошие результаты:
- обращений граждан – более 6600;
- согласовано для подбора вакансий – около 1500 кандидатов;
- уже стали военнослужащими – около 150 человек.
Бежевец добавил, что лица, для которых подбираются вакансии, уже сконтактированы с воинскими частями и учебными центрами.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал профессии, пользующиеся наибольшим спросом в армии. Он подчеркнул, что желающие служить в Вооруженных силах Украины могут выбрать желаемую должность онлайн или напрямую прийти в центры рекрутинга.
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