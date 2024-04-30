В Киеве открыли центр рекрутинга ВСУ: подробности

В скором времени планируют открытие рекрутингового центра и на Левом берегу столицы.

В помещении ЦНАП Соломенского района Киева во вторник, 30 апреля, открылся первый в столице центр рекрутинга ВСУ. Не за горами открытие еще одного рекрутингового центра украинской армии на Левом берегу, а затем аналогичные центры могут появиться в каждом столичном районе.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии "Укринформу".

"Мы посмотрим в зависимости от того, какая будет загрузка, но уже несколько планируем. Это сейчас на правом берегу такой пилотный проект. Также мы на левом берегу откроем через некоторое время. Но мы считаем, что это нужно сделать в принципе в каждом районе города Киева. Тогда будет эффект, удобство для граждан", – отметил Сергей Попко.

Он добавил, что люди, желающие вступить в ряды ВСУ, достойны иметь возможность удобно добраться до рекрутингового центра, чтобы выбрать подразделение и должность, где бы они хотели служить.

Напомним, ТСН.ua собрал список актуальных вакансий в Силах обороны. Кандидатам, которые хотят идти защищать государство, предоставляется возможность выбрать специальность и подразделение для службы.

Читайте также: