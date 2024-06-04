Захисник "Азовсталі" Діанов вперше розкрив усю правду про стосунки з Олею Поляковою

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов розставив усі крапки над "ї" у стосунках зі співачкою Олею Поляковою.

Як зізнається військовий, у них не було жодного роману, який їм приписували в Мережі. Ба більше, Михайло запевнив, що знаходиться у гарних стосунках з усією родиною Олі, тому не міг зраджувати з нею. До того ж, за словами морпіха, чоловік співачки Вадим Буряковський постійно був з ними під час їхніх зустрічей, тому й мови не могло бути про щось більше, аніж дружбу.

Оля Полякова та Михайло Діанов

"Я був не у неї, а у Вадіка, її чоловіка. Взагалі ні! Який роман?! По-перше, у неї чоловік. По-друге, він постійно вдома. Ми з Олею друзі й нормально спілкуємося. Жодних натяків ні з її боку, ні з мого не було. Друзі", - вкотре підкреслив Діанов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Зазначимо, Михайло Діанов – близький товариш Олі Полякової, який декілька років часто приїздив до неї на концерти, дарував подарунки і навідувався в гості до її заміського маєтку. Це й породило чутки в Мережі про їхній нібито роман. Зрештою, всі схожі здогадки юзерів морпіх спростував.

Нагадаємо, нещодавно захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов назвав причину розлучення з дружиною та чи спілкуються вони після розриву.

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