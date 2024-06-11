На Тернопільщині чоловік рік ховався від ТЦК: що він вигадав

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який рік уникав мобілізації та ховався від ТЦК.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловіка у січні 2023 року визнали придатним до мобілізації. Згодом він отримав "бойову" повістку, проте ухилився від військової служби під час військового стану.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що взимку він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

"Після цього йому дали бойову повістку на відправку і на наступний день він з`явився. Його відправили в Тернопіль , а звідти на Львів. Однак, в нього дуже сильно піднявся тиск і його відправили додому. Ніяких документів йому не дали. Коли ввечері він вернувся в м. Кременець, то йому знову вручили повістку на відправку через день вже в м. Житомир", - йдеться у матеріалі суду.

Чоловік заявив, що через високий тиск він вирішив ухилитись мобілізації. До лікарів він не звертався та займався самолікуванням, оскільки рік ховався від працівників ТЦК. Житель Тернопільщини додав, що він не хоче служити в армії.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

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