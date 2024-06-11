На війні загинув відомий український артист і художник

Знайомі згадують бійця як яскраву, харизматичну, талановиту людину непересічної долі.
На фронті загинув 36-річний захисник України Артур Сніткус – артист, художник, стиліст, яскравий представник квір-андегрануду.
Про загибель бійця повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
Сніткус загинув 7 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
"З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.). Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника", – йдеться в заяві мера Тернополя.
Знайомі Сніткуса поділилися в Мережі спогадами про нього. Зокрема, український художник Саша Курмаз пригадав, як під час знайомства з митцем був вражений його неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом.
"Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами і недоліками. Дякую за службу, сержант Сніткус! Спочивай з миром, дорогий друже!", – йдеться в дописі Курмаза.
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Координаторка культурних проєктів Culture Helps в zusa Наталія Мартиненко назвала Сніткуса "іконою українського квір-андеграунду".
"Артурчику, спочивай з миром та силою. Ти наш душевний легендарний ангел. Ікона українського квір-андеграунду. Твій прекрасний голос завжди був сповнений енергії та сили, який ми назавжди збережемо в наших серцях у пам’яті про тебе", – йдеться в дописі Мартиненко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський, який захищав Україну від 2014 року.
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