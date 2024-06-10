На фронті загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський

На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Про це повідомила удова Степана Хмари Роксолана у Facebook.

"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?! Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", – написала вона.

Роксолана Хмара розповіла, що Микола Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН, який, як свою зіницю, беріг кожного воїна.

Інформацію про смерть Коханівського підтвердила його дружина Катерина.

Нагадаємо, на фронті загинув один із найкращих військових фотографів Збройних сил України Арсен Федосенко.

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