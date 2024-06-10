На фронте погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский

Кохановский погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска.

На войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский. Ему было 53 года.

Об этом сообщила супруга Степана Хмары Роксолана в Facebook.

"Друзья, я больше не могу молчать! Погиб Николай Кохановский! Говорят, его еще не забрали из-под обстрелов. Кричу на весь Трускавец! Я сейчас у мамы. Даже не знаю, как еще и это пережить?! Он был лучшим из лучших. Он был Другом, соратником, родным из самых родных. За что нам это все?! Погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска", – написала она.

Роксолана Хмара рассказала, что Николай Коханивский воевал с 2014 года, был командиром ОУН, который, как зеницу ока, берег каждого воина.

Информацию о смерти Кохановского подтвердила его жена Екатерина.

Напомним, на фронте погиб один из лучших военных фотографов Вооруженных сил Украины Арсен Федосенко.

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