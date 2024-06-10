Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На фронте погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский

На фронте погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский

Лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский / Фото: из соцсетей

Кохановский погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска.

На войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский. Ему было 53 года.

Об этом сообщила супруга Степана Хмары Роксолана в Facebook.

"Друзья, я больше не могу молчать! Погиб Николай Кохановский! Говорят, его еще не забрали из-под обстрелов. Кричу на весь Трускавец! Я сейчас у мамы. Даже не знаю, как еще и это пережить?! Он был лучшим из лучших. Он был Другом, соратником, родным из самых родных. За что нам это все?! Погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска", – написала она.

Роксолана Хмара рассказала, что Николай Коханивский воевал с 2014 года, был командиром ОУН, который, как зеницу ока, берег каждого воина.

Информацию о смерти Кохановского подтвердила его жена Екатерина.

Напомним, на фронте погиб один из лучших военных фотографов Вооруженных сил Украины Арсен Федосенко.

Читайте ведущие новости сегодня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация