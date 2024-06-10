На фронте погиб один из лучших фотографов ВСУ

На фронте погиб из лучших военных фотографов Вооруженных Сил Украины Арсен Федосенко.

Об этом сообщают коллеги и знакомые в социальных сетях.

"Это тоска и невыразимая боль, потому что виделся с ним на Книжном Арсенале, говорили о службе, но так и не сделали общего фото, потому что он всегда был по ту сторону аппарата. Погиб как Герой, потому что он им и был. Светлая память, Арсен, спасибо тебе за все, что мы сделали вместе…", — написал Тарас Ищик.

Борислав Береза в Facebook добавил, что Федоченко присоединился к ВСУ весной 2022 года. Он "не испугался. Как и всегда. Он улыбался и делал фото на нуле".

"Чуть позже, в мае, когда он с группой журналистов ездили по линии фронта и делали репортажи о военнослужащих, то пересеклись в Запорожье в Белогорье. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он туда приехал. Не испугался. Как и всегда. Он улыбался и делал фото. На нуле. Военный фотограф всегда рискует жизнью, чтобы мы увидели больше. Многие фотографии, которые вы видели в ленте Страткома - это его работы. Он показывал всем нам лица украинских героев в пикселе. Он был... Страшное слово "был". Русня убила его. КАБы", - говорится в его сообщении.

Когда и где состоится прощание с погибшим – пока неизвестно.

Напомним, в Киеве провели в последний путь боевую медикиню Ирину Цыбух "Чеку".

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