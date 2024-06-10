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На фронті загинув один із найкращих фотографів ЗСУ

На фронті загинув один із найкращих фотографів ЗСУ

На фронті загинув один із найкращих фотографів ЗСУ

Військовий фотограф Арсен Федосенко. Фото: Тарас Іщик/Фейсбук

Федоченко приєднався до ЗСУ весною 2022.

На фронті загинув із найкращих військових фотографів Збройних сил України Арсен Федосенко.

Про це повідомляють колеги та знайомі у соціальних мережах. 

"Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на Книжковому Арсеналі, говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був. Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом.…", - написав Тарас Іщик.

Борислав Береза у Facebook додав, що Федоченко приєднався до ЗСУ весною 2022. Він "не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото на нулі".

"Трохи пізніше, у травні, коли він з групою журналістів їздили по лінії фронту і робили репортажи про військовослужбовців, то перетнулися на Запоріжжі у Білогірї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі. Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше. Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці Страткому - це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був... Страшне слово "був". Русня вбила його. КАБи", - йдеться у його дописі. 

Коли і де відбудеться прощання із загиблим - наразі невідомо. 

Нагадаємо, у Києві провели в останню путь бойову медикиню Ірину Цибух "Чеку".

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