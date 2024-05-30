На фронті загинув відомий режисер-військовий Костянтин Петрик

Від початку повномасштабної війни він добровольцем пішов захищати Україну від окупантів.
Відомий український режисер-військовий Костянтин Петрик загинув на фронті.
Сумну звістку повідомив у спільноті "Кіноспілка" у Facebook його колега-кінематографіст Ельдар Магомедов. Режисер трагічно загинув 27 травня на Донеччині. Життя Петрика обірвалося під час виконання бойового завдання.
"Костя 27 травня, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів біля селища Очеретино, Донецької області", - повідомив Магомедов.
До початку повномасштабної війни Костянтин Петрик працював у кінематографі та був другим режисером. З початком російського вторгнення він пішов служити добровольцем та приєднався до лав Нацгвардії. Режисер служив командиром взводу. У Костянтина Петрика залишилася дружина та восьмирічний син.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув актор-військовий Євген Шумілов. Його життя трагічно обірвалося, коли він захищав пораненого побратима.
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