На фронті загинув відомий режисер-військовий Костянтин Петрик

Від початку повномасштабної війни він добровольцем пішов захищати Україну від окупантів.

Відомий український режисер-військовий Костянтин Петрик загинув на фронті.

Сумну звістку повідомив у спільноті "Кіноспілка" у Facebook його колега-кінематографіст Ельдар Магомедов. Режисер трагічно загинув 27 травня на Донеччині. Життя Петрика обірвалося під час виконання бойового завдання.

"Костя 27 травня, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів біля селища Очеретино, Донецької області", - повідомив Магомедов.

Костянтин Петрик

До початку повномасштабної війни Костянтин Петрик працював у кінематографі та був другим режисером. З початком російського вторгнення він пішов служити добровольцем та приєднався до лав Нацгвардії. Режисер служив командиром взводу. У Костянтина Петрика залишилася дружина та восьмирічний син.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув актор-військовий Євген Шумілов. Його життя трагічно обірвалося, коли він захищав пораненого побратима.

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