Рекрутинг у ЗСУ: правозахисник вказав на важливу проблему

Рекомендаційні листи повинні бути внесені до єдиної бази, щоб їх не ігнорували у ТЦК.

Добровольці, які приходять у рекрутингові центри, часом зіштовхуються з тим, що у ТЦК ігнорують рекомендаційні листи від підрозділів, або взагалі можуть розподілити їх в інші бригади на етапі навчального центру.

На необхідність вирішити цю важливу проблему вказав виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в коментарі телеканалу “Київ24”.

За його словами, для уникнення таких ситуацій необхідним є створення єдиної бази, в якій рекомендаційні листи через рекрутингові центри погоджуються з вищим керівництвом, і щоб до цієї бази мали доступ у ТЦК.

“Це проблеми становлення цієї системи, яка в нас готується прямо "з коліс", її треба виправляти. Для цього рекрутингові центри повинні відслідковувати такі ситуації, намагатися втручатися, щоб особи, які вже стають на шлях і погоджуються йти за цією рекрутинговою процедурою, мали довіру до неї і відповідно опинялися в тих підрозділах, на які вони розраховують”, - наголосив Олександр Павліченко.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін запевнив, що мобілізованих, які підписують контракт, а також добровольців, які зголошуються в рекрутингові центри, направляють на ті вакансії, які відповідають життєвому досвіду та їхній професії.

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