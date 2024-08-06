Претендентка на посаду президента США Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти: хто це

За даними CNN, кандидатом на посаду віцепрезидента став губернатор Мінесоти Тім Волз.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти.

CNN повідомляє, що кандидатом на посаду віцепрезидента став губернатор Міннесоти Тім Волз.

60-річний Волз вважається тим, хто знаходить спільну мову з різними групами суспільства, він дотримується ліберальних поглядів. Також Волз працював у Національній гвардії США, був вчителем та спортивним тренером.

Відомо, що Тім Волз підтримує Україну, він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, коли той перебував з візитом у США у липні 2024 року.

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Зазначимо, віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунулася на пост президента від Демократичної партії на виборах 2024 року. Це сталося після того, як вона заручилася підтримкою більшості делегатів на майбутньому національному з'їзді партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс та її команда відповіли на пропозицію Трампа про дебати.

Офіційно! Камала Гарріс – кандидатка у президентки від Демократичної партії США.

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