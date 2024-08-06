АТБ передала штурмовому полку «Сафарі» десять вантажівок

Постійна підтримка ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих формувань, медичних закладів, рятувальників тощо є пріоритетною частиною загальної стратегії роботи АТБ. Загальна сума наданої благодійної допомоги станом на сьогодні вже наблизилася до позначки 2 млрд гривень.

Об'єднуючи навколо цих надважливих питань колег, покупців, партнерів по бізнесу та українське суспільство загалом, компанія АТБ реалізувала чимало благодійних проєктів. Збору безпрецедентного 168-мільйонного донату для ЗСУ було навіть присвячено святкування її 30-ї річниці. Завдяки зусиллям АТБ військові отримали більш ніж тисячу одиниць спецтехніки (багатофункціональні пікапи, вантажівки підвищеної прохідності, автоцистерни, піротехнічні машини, штабні автівки тощо) та не меншу кількість сучасних БпЛА Mavic3 Pro. У лавах ЗСУ, Тероборони та Нацгвардії сьогодні служать понад 4,5 тис. працівників АТБ.

Нещодавно у Вишгороді Київської області вчергове передали нашим захисникам вантажні автівки. Сума благодійної допомоги у вигляді автотранспорту склала майже 10 млн. грн. Цього разу Штурмовий полк Національної поліції України «Сафарі» (підрозділ № 1 Департаменту поліції особливого призначення «ОШБ НПУ «Лють») отримав від АТБ одразу десять сучасних машин вантажопідйомністю 10 тонн кожна. Саме такий вид транспорту майже універсальний, оскільки здатен виконувати широкий спектр функцій і фактично є робочою конячкою будь-якого військового підрозділу. Штурмовий полк НПУ «Сафарі» було сформовано на початку повномасштабного вторгнення для захисту Києва та Київської області. Він брав участь в обороні столиці, а у квітні 2022-го проводив зачистку Бучі від диверсантів і виявляв вибухонебезпечні пастки. Сьогодні штурмовики «Сафарі» беруть активну участь у бойових діях на Сході України та наводять жах на ворога.

Окрім допомоги війську, АТБ надає системну підтримку медичним закладам країни. Після підступного ворожого ракетного удару по лікарні «Охматдит» у Києві в компанії оперативно виділили 20 млн грн на порятунок постраждалих і відновлення будівлі.

Ще один із найстаріших медичних закладів України — Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова – неодноразово отримувала від АТБ найсучасніше медобладнання та витратні матеріали. За роки війни у тому числі й завдяки допомозі відповідального бізнесу хірургічні відділення «Мечки» врятували тисячі поранених українських воїнів.