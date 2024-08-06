Скандали навколо відбудови "Охматдиту": хто хоче нажитися на трагедії і що кажуть у МОЗ - всі деталі

Навколо відбудови дитячої лікарні "Охматдит", яка була часткова зруйнова російською ракетою 8 липня, виник гучний скандал, і не один. Журналісти запідозрили у відмиванні коштів, зібраних усім світом. Після розголосу у ЗМІ у Міністерстві охорони здоров'я заявили про скасування усіх тендерів.

Що не так із тендерами хто намагається нажитися на трагедії і що кажуть у МОЗ про можливі махінації із грошима - розбирався ТСН.ua.

Скандальний тендер: яка компанія виграла і що не так із конкурсом

19 липня "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство" оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу, а вже 1 серпня оголосили переможця. Ним стало ТОВ "Буд-Технолоджі", яка, як з'ясували журналісти видання “Наші гроші", поставила майже найвищий цінник. Загалом кандидатів було 14.

В "Охматдиті" відреагували на це та заявили, що "проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Та цікаво, що, за даними "Наших грошей", у фінал були відібрані три фірми: "ДАК" (310 млн грн) із групи "Альтіс" Олександра Глімбовського, "Буд-технолоджі" (307 млн грн) із групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та "Мега профіт груп" (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

Найбільше видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей та оздоблення внутрішніх стін. Кожна з цих позицій коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому, ціна цих робіт порівняно з іншими учасниками конкурсу завищена вдвічі.

Журналісти фірма "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус, повідомила, що після атаки вже встигла за свій рахунок відремонтувати операційні, і на них не треба було закладати ремонтні обсяги будматеріалів. Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. "Ріола" пропонувала виконати роботи за 179 млн грн, однак її пропозицію замовник проігнорував, та обрав переможцем запорізьку фірму "Буд-технолоджі" з дорожчою пропозицією за 307 млн грн.

Лист-пояснення

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Статут компанії складає усього 5 тисяч гривень: що відомо про переможця

Медійники з’ясували, статут компанії складає усього 5 тисяч гривень. Також цікаво, що компанія є новою, не так давно її зареєстрували у Запоріжжі, тому у них фактично немає, а у державних тендерах ТОВ участі не брало.

У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27. Із публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки "UniClinic" відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником Sensar Марка Марченка.

Та у благодійному фонді усі звинувачення ЗМІ категорично заперечили.

На скандальний тендер відреагували у МОЗ

Після розголосу в інформаційному просторі у Міністерстві охорони здоров'я зоробили заяву. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, частина зібраних коштів на відновлення "Охматдиту" була зібрана на рахунку БО "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство".

Ба більше, він пообіцяв публічний звіт "за кожну копійку". Та додав, що МОЗ звернулося до правоохоронців, аби ті провели додаткові перевірки. Навіть 2 серпня міністр скликав медійників на брифінг, аби відповісти на всі питання. Тоді ж міністр заявив, що тендер на відбудову лікарні скасують і проведуть заново, вже на Prozorro.

Окрім цього, він заявив, що до наглядової ради ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення. Кошти, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. Ревізійно-наглядова рада буде відповідати за доцільне використання цих коштів. За його словами, публікація нового тендеру займе до 16 днів. Пропозиції на виконання будуть прийматися 7 днів.

"Окремо найближчим часом ми проведемо дискусії з представниками найбільших будівельних компаній та запросимо їх до участі в тендері. Будемо просити долучитися тих, хто має бездоганну репутацію та необхідні для якісного виконання робіт потужності", - наголосили тоді у МОЗ.

Усі попередні тендери на відбудову «Охматдиту» скасують!

Новий скандал навколо тендеру

Не встигли у МОЗ виправдатися, як знову потрапили у скандал. Журналісти "Наші гроші" встановили, що "Охматдит" планує витратити ще 14 млн грн на консультанта й технагляд за ремонтом. Зазначається, що дитяча лікарня оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу по вул. В. Чорновола, 28/1.

Як сказано на платформі Prozzoro, договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти із ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проєкт" за 5,22 млн грн.

Видання пише, що столична "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма натендерила 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. "Охматдит" планував у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову "консультації з питань залучення підрядних організацій".

Олег Васеньов – експерт фірми ТОВ “Безпека” Євгена Владімірова / Фото: Наші гроші

"Олег Васеньов – це той самий експерт, якому "Охматдит" відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду. Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні", - сказано у статті.

Дефектний акт

Технічний звіт

Цікаво, що на обох тендерах замовлення забрали без конкуренції. Київською "Ік-Проект" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова. Вона також володіє Консорціумом "Україна – андасат – Ізраїль", який створений в липні 2023 року. Ця компанія відома тим, що здійснюватиме технічний нагляд за капітальним ремонтом шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-10-19 у Київській області, який виконує турецька компанія за 444,24 млн грн. А "Ік-Проект" від 2026 року натендерив 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

У МОЗ знову прийшлося реагувати на скандальні договори

У МОЗ знову прокоментували нові договори, які наробили шуму у ЗМІ. Міністр охорони здоров’я Ляшко заявив, що раніше оголошені "Охматдитом" тендери на консультанта та технагляд за ремонтом більш ніж на 14 млн грн будуть скасовані. Він нагадав, що минулого тижня було ухвалено рішення про проведення нового тендеру на відновлення "Охматдиту". За його словами, жодних договорів підписано не було, і кошти із зібраної суми не витрачалися.

МОЗ створить Раду з контролю за відновленням "Охматдиту"

Після численних скандалів довкола відбудови "Охматиду" Міністерство охорони здоров’я створить Раду з контролю відновлення зруйнованих та пошкоджених будівель.

"Рада з відновлення є спеціально створеним органом, який забезпечує участь громадськості та контроль за проведенням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування Охматдиту внаслідок пошкодження (руйнування) будівель та обладнання в результаті ракетної атаки рф 8 липня 2024 року, коштом, зібраним на відновлення найбільшої дитячої лікарні країни", - повідомили 6 серпня у пресслужбі МОЗ.

Вона забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту".

Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи. На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);

МОЗ (1 особа);

НДСЛ "Охматдит" (1 особа).

Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування.

Скільки зібрали коштів на відбудову лікарні

У МОЗ повідомили, що станом на 3 серпня 2024 року загальна сума зібраних коштів для відновлення “Охматдиту” складає близько 1,6 млрд гривень (з яких понад 400 млн грн надійде у вигляді медичного обладнання), із яких:

312 млн гривень надійшло безпосередньо на рахунок НДСЛ "Охматдит";

379 млн гривень – на рахунок Благодійного фонду “Омхатдит - здорове дитинство”, яким і був проведений скасований тендер;

понад 320 млн гривень було зібрано у межах спільного збору платформи United24 та Monobank, які перерахували напряму на рахунок МОЗ у Нацбанку;

$ 11,2 млн виділив The Howard G. Buffett Foundation на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі "Охматдиту" (надійдуть вже у вигляді обладнання);

$ 1 млн надійшов від уряду Литви;

100 млн гривень виділив уряд України.

Нагадаємо, раніше міністр Віктор Ляшко назвав терміни завершення робіт в "Охматдиті".

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