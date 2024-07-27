Відбудова “Охматдиту”: міністр Віктор Ляшко назвав терміни завершення робіт

“Охматдит" вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову сучасного корпусу лікарні.

У Міністерстві охорони здоров’я склали чіткий план відновлення дитячої клініки “Охматдит”, яка зазнала руйнувань після влучання російської ракети під час масованого обстрілу Києва. До зими буде повністю відновлено пошкоджений сучасний корпус лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, збитки від пошкоджень становлять понад 830 млн грн. З них 400 млн грн потрібні на заміну обладнання — їх покривають Howard G. Buffett Fundation. Решту суми покриють зібрані благодійниками кошти. Загалом це понад 1 млрд грн.

“Охматдит вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову. Планується, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон та дверей) завершиться вже в середині вересня. Наступний етап — відновлення фасаду будівлі — триватиме ще до півтора місяця”, - повідомив Ляшко.

Міністр зазначив, що надання медичних послуг тут вже відновлено, а завершення відновних робіт дозволить вийти на проектні потужності.

Історична будівля токсикологічного корпусу, яка зазнала найбільш суттєвих руйнувань, проходить окрему експертизу, від результатів якої буде залежати, чи відновлюватимуть її, чи створять на цьому місці меморіал.

“На жаль, хірургічний корпус лікарні експертиза визнала аварійним — відтак небезпечним. Замість нього ми збудуємо абсолютно нову будівлю”, - повідомив Віктор Ляшко.

За його словами, у новозбудованому корпусі буде можливість проводити на 15 тисяч госпіталізацій та 5 тисяч хірургічних операцій на рік більше, ніж було в “Охматдиті” до російського теракту.

“Тут будуть надсучасні хірургічні відділення, перинатальний центр, функціонуватиме поліклініка. Забезпечимо повну енергоавтономність. Відновимо Школу супергероїв, де діти можуть продовжувати навчатись, перебуваючи в лікарні”, - зазначив міністр.

За оцінками експертів, за умови належного фінансування будівництво може бути завершено вже наприкінці 2026 року.

Загальна вартість будівництва та обладнання може становити від 100 млн євро, але про чітку суму стане відомо на етапі розроблення проєкту. Джерелом покриття витрат на будівництво стануть як державні кошти та кошти донорів, так і вже зібрані благодійні пожертви.

Нагадаємо, найбільша в Європі дитяча лікарня "Охматдит" у Києві зазнала ракетного удару російських окупантів. 8 липня по закладу, де загалом щодня лікуються понад 600 дітей, вдарила ворожа ракета Х-101.

Охматдит оголосив тендер на ремонт після обстрілу 8 липня

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