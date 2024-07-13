Удар ракетою РФ по "Охматдиту": Портников назвав головну мету Путіна

Путін намагається схилити Україну до перемирʼя на його умовах, завдаючи терористичних ракетних ударів по українській території.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Зараз ми спостерігаємо новий етап військового протистояння. Я б назвав це навіть “новою спеціальною операцією”. Оскільки Путін взагалі не розглядає всі ці події, як війну. Він мислить в категорії чекіста. Саме тому, зовсім невипадково, він всі свої війни називає спецопераціями. Така людина, яка зовсім не знається у військовій справі, а чудово розбирається в диверсійних та терористичних операціях, діє в логіці спецоперацій. Війна Росії проти України з 2014 року є каскадом таких операцій", – пояснив Портников.

За словами журналіста, Путін зараз дуже потрібне перемирʼя, щоб відновити сили і атакувати Україну знову.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли в Кремлі вирішили почати нову спецоперацію проти України, яку можна назвати, як примушення Києва до миру на російських умовах. Фактично, Путін може вважати, що в нього є необхідність призупинити війну. Звичайно на вигідних для себе умовах й не на тривалий проміжок часу. Можна довго говорити, чим саме він керується, але в цій ситуації він дійсно може хотіти ось такого перемирʼя. Умови цього перемирʼя всі ми знаємо. І тому зараз йому треба переконати українське керівництво та суспільство піти на ці умови. Для цього Путін здійснює певні дипломатичні зусилля. Зокрема, турне премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також ще один важливий момент – бомбардування України. За його логікою, якщо Україна не погодиться на його умови, то все буде лише гірше. Удар по Охмадиту став частиною цього. Тобто, бомбардуючи Україну, Путін нам хоче сказати, що якщо ми не пристанемо на його умови, то буде тільки гірше. Він діє у звичний для себе спосіб – терористичний", – пояснив Портников.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.

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