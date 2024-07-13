Обстріл села Буди на Харківщині: загинули рятувальник та поліцейський

Люди, які виконували свій обов'язок, стали ціллю ворога.

Сьогодні, 13 липня, у другій половині дня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди Харківського району. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації. Внаслідок повторного обстрілу загинули рятувальник та поліцейський.

Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

Загиблі поліцейський та рятувальник у селі Буди на Харківщині

"Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій", – написав Клименко.

Серед поранених: троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

Клименко висловив співчуття рідним загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим

"Росія вже не вперше атакує екстрені служби, коли вони рятують цивільних. За кожен такий злочин буде відповідальність і відповідь – у судах та на полі бою", – запевнив очільник відомства.

Нагадаємо, армія РФ двічі обстріляла селище Буди, що в Харківському районі. Внаслідок удару 22 постраждалих і 2 загиблих.

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