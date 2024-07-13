ЗСУ вибили ворога з села на Харківщині - Deep State

Аналітичний канал Deep State повідомив, що оновив мапу бойових дій на фронтах війни з Росією.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка Золочівської громади Богодухівського району Харківської області України.

Щоправда, ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій.

"Тривають бої в Урожайному та Красногорівці", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Раніше ми писали проте, чи захопив ворог Сотницький Козачок і що там відбувається.

Кілька днів тому йшлося про те, що на Харківщині росіяни діють диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Про те, що росіяни просунулися у напрямку Сотницького Козачка повідомили в аналітичному проєкті DeepState. За їхньою інформацією, тоді повідомлялося, що туди зайшла російська ДРГ та їй, імовірно, вдалося там закріпитись.

Раніше йшлося про те, як росіяни на Харківщині втратили цілу дивізію.

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