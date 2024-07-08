Масована атака по Україні: РФ прицільно влучила в "Охматдит" - усі подробиці

Тим часом росіяни квапливо підхопили кадри, як по Києву гатили ракети - вони традиційно радіють.

Росія 8 липня посеред білого дня завдала масованого удару по Україні. Під атакою опинилися: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Словʼянськ, Краматорськ. Окупанти били по цивільних об’єктах у той час, коли на вулицях найбільше скупчення людей.

У Києві уламки впали в кількох районах, є постраждалі та загиблі, триває евакуація цивільних. Ба більше, влучання зафіксовано і по одному з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", під завалами шукають дітей. Водночас у Кривому Розі повідомили про щонайменше десятьох загиблих внаслідок атаки РФ.

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Росіяни вдарили по дітях

Росіяни знову показали себе у всій красі й масовано обстріляли Київ кількома групами ракет. Перші вибухи кияни почули трохи за десяту. Росіяни 8 липня цілеспрямовано били по дітях, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила. Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи”, - написав він.

Розтрощили найбільшу лікарню України

Росіяни поцілили просто по приміщенню дитячого “Охматдиту” - найбільшій дитячій лікарні, куди лікуватися їде малеча з усієї країни! Тепер заклад має ось такий вигляд:

На жаль, в Охмадиті є постраждалі серед дітей, їх кількість станом на момент запису випуску невідома, втім у мережі вже з’являються жахливі кадри з пораненими дітками.

Під завалами можуть бути діти

І варто наголосити, що це був цинічний удар точно в ціль, що зафіксували кияни на свої телефони. Крім того, зі станції метро “Лук’янівська”, за словами очевидців, під час атаки теж довелося евакуювати людей, оскільки поруч було багато диму.

Згодом у КМДА прояснили роботу станції під час масованої атаки.

Станція метро "Лукʼянівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення Оперативно про всі зміни також інформує черговий персонал станції. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Новини 15:00 8 липня. Обстріл «Охматдиту», дитсадка, атака на Дніпро та Кривий Ріг, десятки загиблих

Росіяни радіють “результатам”

Тим часом росіяни квапливо підхопили кадри, як по Києву гатили ракети - вони традиційно радіють.

Крім того, закривавлені кияни публікують відео біля своїх розтрощених будинків.

Що відомо про постраждалих та руйнування у столиці?

Станом на момент запису випуску лише у столиці відомо про 25 постраждалих та вісьмох загиблих, уламки продовжують розбирати та шукати вцілілих. Загалом пошкодження є у Солом’янському районі столиці, там постраждав офіс, в Голосіївському районі – уламки впали біля житлового будинку, в Дніпровському палають уламки в житловій забудові, в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок, в Деснянському районі займання будинку. Крім того у Шевченківському районі столиці після удару один із під’їздів “склався” як картковий будинок.

Але біди окупанти натворили не лише у Києві. У Дніпрі окупанти теж поцілили по житловому будинку.

Багато постраждалих у Кривому Розі

рКім цього, у Дніпрі вдарили по СТО, цікаво, там теж військова база чи як? Дуже багато поранених та загиблих у Кривому Розі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул - не стримався.

"Пі**ри провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислово—го підприємства. Триває ліквідація наслідків", - мовиться в повідомленні.

Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи”.

У Мережі ж з’явилися кадри закривавлених “швидких”. Крім того, у соцмережах повідомляють і про пожежу в Криворізькому районі.

Загальні дані по постраждалих в Україні

Загалом 8 липня в Україні, за даними голови МВС ІГоря Клименка, загинуло 20 людей, а постраждало до півсотні і це ще не фінальні дані, на жаль. Та що точно ясно - це була добре спланована масована комбінована атака, ракети маневрували, аби їх якнайважче було збивати. Куди били - окупанти чітко знали.

На удари вже відреагував президент України й повідомив, що загалом 8 липня окупанти випустили по нашій державі 40 ракет різного типу.

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку.

Атака спланована

І усе це окупанти чудять навмисне, навмисне перед самітом НАТО, адже вже 9 липня у Вашингтоні стратує зібрання. Путін і уся його армія вчергове продемонструвала своє справжнє обличчя, вдарити по дитячій лікарні, чого ще чекають союзники.

Коли стане ясно, що Україні треба більше ППО, більше ракет, і що росія має отримувати відповідь? Допоки всі росіяни не зрозуміють, що жити безкарно не вийде, доти такі атаки будуть продовжуватися по Україні! Відповідь буде.

Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни. На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям.

Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні - поранено. Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи - усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.

Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС. Сьогодні країна відчула не страх, а ще більше люті та ненависті. За терор проти цивільних та дітей відповідь буде.

Додамо, від ранку зростає кількість загиблих і потерпілих внаслідок атаки Росії на Київ. Станом на 16:00, за інформацією Віталія Кличка, постраждали 96 осіб. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.

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